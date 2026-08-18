Při ruském útoku v Charkovské oblasti zemřelo nejméně deset lidí
Při ruském raketovém útoku v obci Pečenihy v ukrajinské Charkovské oblasti zahynulo nejméně deset lidí, uvedl náčelník oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov. Dalších osm osob bylo podle něj zraněno, poškozeno bylo deset rodinných domů. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.
"Okupanti provedli raketový útok na Pečenihy," napsal v úterý ráno Syněhubov na Telegramu s tím, že počet deseti obětí je předběžný. Kromě deseti rodinných domů byla podle něj poškozena také kavárna, pošta, obchod a sedm aut. Následky útoku odstraňují záchranné složky, dodal.
Další útoky, které Rusko provedlo v Izjumu v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, si podle Syněhubova vyžádaly pět zraněných včetně dítěte.
U města Brovary nedaleko Kyjeva ruské drony poškodily civilní infrastrukturu, sklady a rodinný dům, uvedla vojenská správa Kyjevské oblasti.
Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 147 útočnými drony různých typů, z nichž 111 se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Zásahy byly zaznamenány v celkem 19 lokalitách. Letectvo už ve svých ranních hlášeních nezveřejňuje statistiky ohledně ruských vzdušných útoků provedených balistickými střelami.
Ukrajina se více než čtyři roky brání rozsáhlé ruské invazi, součástí bojů jsou i časté vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, OSN ale uvádí, že ve válce přišlo o život přes 16 000 civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.