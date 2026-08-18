Cílem cvičení Koreje a USA není útok na KLDR, uvedl po Trumpově kritice Soul
Každoroční vojenská cvičení Jižní Koreje se Spojenými státy nemají za cíl ohrožovat Severní Koreu, uvedla jihokorejská prezidentská kancelář. Prohlášení přišlo dva dny poté, co americký prezident Donald Trump oznámil omezení americké účasti, protože podle něj vysílala Pchjongjangu "naprosto nevhodný a nepřátelský signál".
Společná cvičení začala pod názvem Ulchi Freedom Shield v pondělí, trvat budou 11 dní a cílem je reagovat na fakt, že Severokorejci získali nové zkušenosti, když se jejich vojáci po boku ruských sil zapojili do války proti Ukrajině.
Obvykle se cvičení účastní asi 18 000 jihokorejských vojáků a jednotky z amerického kontingentu v Koreji, který má sílu 28 500 mužů a žen. KLDR manévry kritizuje a tvrdí o nich, že jsou přípravou na invazi.
Trump své rozhodnutí "výrazně omezit" cvičení, které náhle v pondělí oznámil na své sociální síti, zdůvodnil vysokými náklady a také svým "velmi dobrým vztahem" se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. V příspěvku rovněž zmínil odmítavé stanovisko Soulu k jeho výzvě, aby se Jižní Korea zapojila do válečných akcí USA a Izraele proti Íránu.
Kancelář jihokorejského prezidenta I Če-mjonga nyní k manévrům uvedla, že jejich základním cílem není považovat někoho konkrétního za protivníka, ale zajistit obyvatelstvu bezpečný a pokojný každodenní život.
Soul také v pondělí uvedl, že cvičení začalo podle plánu a že doufá, že osobní porozumění mezi Trumpem a Kimem povede ke "konstruktivnímu dialogu" a k zahájení jednání s cílem "pokročit k míru a stabilitě na Korejském poloostrově".
Prezident I po nástupu do úřadu loni v červnu zaujal smířlivější postoj ke KLDR než jeho předchůdce a navrhl severnímu sousedovi bezpodmínečná jednání. Pchjongjang však zatím na tuto nabídku nereagoval.
"Vzhledem k tomu, že Japonsko čelí nejzávažnější a nejsložitější bezpečnostní situaci od konce války, je spolupráce mezi Japonskem, Spojenými státy a Jižní Koreou zásadní pro mír a stabilitu v regionu," řekl dnes japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi na návštěvě Austrálie. Jeho australský protějšek Richard Marles pak vyjádřil "velké znepokojení" ohledně severokorejského jaderného a raketového programu.
Trump se za svého prvního funkčního období setkal s vůdcem KLDR třikrát a jednal s ním mimo jiné o severokorejském jaderném programu. Jednání ale v roce 2019 ztroskotala a izolovaná země od té doby zintenzivnila své raketové testy. Americký prezident po návratu do úřadu loni v lednu projevil zájem v těchto rozhovorech pokračovat. V pondělí uvedl, že se s Kimem navzájem chápou a že vůdce kladně odpověděl na jeho žádost o osobní jednání, nezmínil však, zda se telefonát už uskutečnil.