Prezident Pavel s manželkou na Hradě přivítali jordánský královský pár
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou v pátek dopoledne na Pražském hradě přivítali jordánský královský pár. Král Abdalláh II. a královna Ranja tak zahájili oficiální návštěvu Česka. Panovník bude vedle Pavla jednat i s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Mezi tématy schůzek má být aktuální situace na Blízkém východě, ale i možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Abdalláh II. navštívil ČR už v letech 2004 a 2009.
V české delegaci se přivítání zúčastnili mimo jiné ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Zazněly jordánská a česká hymna, následně hlavy obou států prošly kolem nastoupené hradní stráže a odebraly se do útrob Hradu. Nejprve je v plánu soukromé setkání královského a prezidentského páru a poté jednání delegací obou zemí. Následně se Abdalláh II. a Pavel vyjádří pro média. Před polednem se jordánský král přesune do Kramářovy vily, kde ho přijme Babiš.
Pavel Jordánsko navštívil v květnu 2024. Tehdy mimo jiné uvedl, že pro ČR je stát nejstabilnější zemí v regionu a lze s ním počítat jako se spolehlivým partnerem. Podle prezidentské kanceláře patří Jordánsko v kontextu války v Gaze a rostoucí regionální nestability mezi zásadní spojence Západu v bezpečnosti a humanitární pomoci.
S ČR země dlouhodobě spolupracuje v obraně, konkrétně ve vojenském zdravotnictví, logistice, vzdělávání a výcviku. V Jordánsku také od roku 2013 působí český program Medevac. Do konce loňského roku program podle prezidentské kanceláře uskutečnil 64 lékařských misí, které umožnily českým lékařům ošetřit přes 4200 pacientů a realizovat přes 4600 operací v celkové hodnotě 348 milionů korun.
Loni v říjnu Česko do Jordánska poslalo zdravotnickou a humanitární pomoc za 1,37 milionu korun určenou pro provoz jordánských polních nemocnic v Pásmu Gazy. Před dvěma lety Pavel přivezl do Jordánska humanitární pomoc ve formě kojenecké výživy pro děti v Gaze.
Příležitosti pro posílení spolupráce jsou podle Hradu vedle obrany a zdravotnictví i v kybernetické odolnosti, energetice a vodním a odpadovém hospodářství.