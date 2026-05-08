Politici i zástupci armády si na Vítkově připomněli výročí konce světové války
Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO), ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a další politici s představiteli armády si na pražském Vítkově připomněli 81. výročí konce druhé světové války. Slavnostní nástup zahájila česká hymna, poté politici na dvoře národního památníku položili věnce připomínající válečné padlé. Prezident Pavel v projevu označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva a varovné svědectví.
"Tento tragický příběh dějin zůstává varovným svědectvím, kam může vést ztráta odpovědnosti, solidarity a úcty k lidskému životu, stejně jako bezohledná snaha o nadvládu," řekl. Odkaz druhé světové války podle něj není jen vzpomínkou na historii, ale je i varováním a zkouškou schopnosti poučit se pro současnost.
"Svět prochází dynamickým vývojem a bezpečnost se opět stává otázkou moci a vojenské síly bez respektu k člověku, mezinárodnímu právu a společným hodnotám," uvedl Pavel. Zdůraznil význam spojenectví a solidarity. "Česká republika má vlastní bolestnou zkušenost s tím, jaké je čelit agresi v izolaci. Roky 1938 a 1968 zůstávají trvalým varováním, že rezignace na obranu vlastních hodnot může mít fatální následky," podotkl Pavel.
Mezinárodní řád založený na pravidlech je podle něj momentálně vystavený zkouškám na více místech současně, zmínil konflikty na Ukrajině i Blízkém východě. "Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obranyschopná. Investice do bezpečnosti nejsou jen dalším nákladem, ale výrazem odpovědnosti za mír, svobodu a stabilitu, na kterých stojí náš způsob života," dodal prezident.
Kromě prezidenta a premiéra se vzpomínkového ceremoniálu zúčastnili předsedové obou komor Parlamentu Miloš Vystrčil (ODS) a Tomio Okamura (SPD) či náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka. Přišli také veteráni, zástupci veteránských spolků či sokolové. Součástí akce byla i čestná salva a přelet armádní techniky.
Pavel rovněž propůjčil bojové prapory Velitelství informačních a kybernetických sil a Agentuře vojenského zdravotnictví. Velitelství teritoriálních sil pak prezident propůjčil čestný název Jana Žižky z Trocnova.
Slavnostní shromáždění na Vítkově je hlavní oficiální vzpomínkovou akcí k 81. výročí konce války. Odpoledne se uskuteční v Praze piety na Olšanských hřbitovech a také na Klárově. Pietní akce, mnohdy s doprovodným programem, se konají také v mnoha dalších městech, například v Brně, Pardubicích, Přerově, Žatci, Liberci nebo Znojmě.