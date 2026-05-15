Počet obětí ruského útoku na Kyjev stoupl na 24
Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti. Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Všichni mrtví jsou z kyjevské Darnycké čtvrti, kde se kvůli ruskému vzdušnému útoku zřítil výškový obytný dům. "Psychologické pomoci se dostalo 398 lidem," uvedla Státní služba pro mimořádné situace.
Rusko v noci na čtvrtek podle ukrajinského letectva zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a desítkami střel různého typu, přičemž většinu z nich sestřelila protivzdušná obrana. Na více než dvou desítkách míst v zemi ale ukrajinské úřady zaznamenaly zásahy.
Dům v Kyjevě podle předběžných poznatků zasáhla ruská střela s plochou dráhou letu Ch-101, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož byla zbraň vyrobena letos, což svědčí o tom Moskva obchází sankce a dováží potřebné součástky a vybavení pro výrobu raket. Zelenskyj proto vyzval zahraniční partnery ke zpřísnění sankcí vůči Rusku.
Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Andrij Sybiha. Zmíněné údery mimo jiné představitelé Francie, Británie, Německa, Estonska, Lotyšska, Finska, Nizozemska, Moldavska nebo Slovenska.
Ministerstvo obrany v Moskvě ve čtvrtek uvedlo, že ruská armáda v uplynulém dni podnikla "masivní úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého doletu" na podniky ukrajinského obranného průmyslu, vojenská letiště a na objekty palivové a dopravní infrastruktury využívané "v zájmu ukrajinské armády".
V noci na pátek pak Rusko útočilo na Ukrajinu 141 bezpilotními letouny a šesti raketami, protivzdušná obrana zneškodnila 130 dronů a jednu protilodní střelu Ch-35. Pět protiradarových střel Ch-31P podle ukrajinského letectva nedosáhlo svých cílů, eviduje naopak zásahy sedmi bezpilotních strojů na šesti blíže neupřesněných místech a dopady trosek dronů v sedmi lokacích.
Nepřítel zaútočil bezpilotními letouny na příměstský vlak v Záporožské oblasti, dva cestující podle ní utrpěli zranění. Další dva lidi zranil ruský útok v Oděské oblasti, kde vypuklo několik požárů.