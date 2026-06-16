Pavel: Neviděl jsem nic, co by zdůvodňovalo změnu financování médií ani přesun agend
Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Na dotaz novinářů položený při jeho návštěvě Vysočiny také uvedl , že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Prezident chce počkat, v jakém stavu k němu návrh zákona přijde a teprve poté se rozhodnout o dalším postupu.
Vláda v pondělí schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, který ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet. Rozpočty obou institucí se mají vrátit před loňské zvýšení poplatků a snížit se o zhruba 15 procent. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) musejí veřejnoprávní média šetřit jako v jiných evropských zemích. Novelu kritizuje opozice, podle které je takový návrh zákona zásah do nezávislosti veřejnoprávních médií.
Pavel dříve uvedl, že důležitější než konkrétní forma financování veřejnoprávních médií budou garance nezávislosti a nezasahování politické moci, a z tohoto pohledu bude třeba posuzovat jakýkoli návrh. "Rozumím změně, pokud stávající stav nefunguje. Já jsem na financování a provozu veřejnoprávních médií prostřednictvím koncesionářských poplatků neviděl nic, co by nefungovalo, co by bylo nutné měnit," řekl.
Prezident by rozuměl tomu, pokud by motivací byla snaha o úsporu peněz, i tak by ale podle něj měla být změna v delším časovém horizontu, protože média nepracují z roku na rok. Šéf České televize Hynek Chudárek v pondělí v reakci na schválení návrhu vládou uvedl, že v případě přijetí zákona by ČT musela omezit výrobu a propustit odhadem asi 300 až 500 lidí z 2900. ČT by měla od příštího roku ze státního rozpočtu získat zhruba o jednu miliardu méně, než má k dispozici letos. ČRo by měl mít z rozpočtu zhruba o 400 milionů méně. Podle generálního ředitele ČRo Reného Zavorala by rozhlas musel propustit 150 až 200 lidí z 1350 zaměstnanců.
Podobně prý Pavel neslyšel žádné vysvětlení, z něhož by bylo patrné, že řízení agendy lidských práv a protidrogové politiky na úřadu vlády nefungovalo a musí se měnit. Jde podle něj o víceresortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Přesun obou agend z gesce úřadu vlády pod čtyři ministerstva schválil kabinet Andreje Babiše (ANO) bez projednání se zaměstnanci a experty v polovině května.
"Obecně mi jakákoliv snaha o změnu dává smysl, pokud stávající stav nefunguje. A já jsem neslyšel žádné zdůvodnění, co nefungovalo na řízení těchto agend na úrovni úřadu vlády," řekl prezident. Koordinaci agend považoval za racionální. "Z pozice umístění v jednom konkrétním resortu se dělá velice těžko," míní.