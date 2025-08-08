Nemocí přenášených klíšťaty je podle SZÚ letos nejvíc za posledních 10 let
Nemocí přenášených klíšťaty je letos do konce července nejvíc za posledních deset let. Lymskou boreliózou se nakazilo přes 3000 lidí, klíšťovou encefalitidou 372, uvedl na sociální síti X Státní zdravotní ústav (SZÚ). Loni lékaři diagnostikovali za celý rok více než 4000 případů boreliózy a 670 encefalitidy. Česko patří k zemím, kde se nemocemi od klíšťat, nakazí ročně nejvíc lidí, častější jsou jen v Pobaltí.
Obě nemoci se mohou projevit horečkou, únavou a bolestmi kloubů a svalů. U boreliózy jim často předchází červená skvrna v místě kousnutí klíštětem, takzvané erythema migrans. "Pozor, erythema nemusí být někdy vůbec přítomno. Pak borelióza může být bezpříznaková nebo přejde do dalších fází," uvedl k tomu dnes na sociální síti X Marek Štefan z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.
Riziko nákazy stoupá, čím déle je klíště přisáté. "Používejte repelenty, noste dlouhé oblečení. Po návratu z přírody se pečlivě prohlédněte. Klíště co nejdříve a správně odstraňte," doplnil. SZÚ v brožuře doporučuje pohybovat se hlavně po cestách, nevstupovat do trávy či křoví.
Nemoci přenášené klíšťaty mohou mít i závažné následky. U encefalitidy může jít o poruchy paměti, soustředění, únavu nebo obrnu. Vzácně může být onemocnění smrtelné, zejména u starších nebo jinak oslabených osob. Borrelióza může postihnout klouby, nejčastěji kolena, nebo způsobit zánět mozkových blan či obrnu lícního nervu. Nákaz od klíšťat v posledních letech přibývá, podle odborníků to souvisí i s oteplováním, které hmyzu umožňuje žít i ve vyšších nadmořských výškách a díky vyšším teplotám přežívat větší část roku.
Proti klíšťové encefalitidě se lidé mohou chránit očkováním, z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno lidem nad 50 let. Proti častější borelióze by očkování mohlo být dostupné v příštích letech. Podle informací na webu výrobce z února letošního roku budou na konci roku známá data ze třetí fáze testování.