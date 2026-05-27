Německo bude trestat lidi, kteří si kupují sexuální služby - pokud si je koupí od obětí obchodu s lidmi
Německo hodlá zpřísnit boj proti obchodování s lidmi a proti nucené prostituci. Vláda kancléře Friedricha Merze dnes na svém zasedání schválila návrh zákona, který míří nejen na pachatele, ale také na zákazníky využívající služeb obětí, informovala agentura DPA.
Dosud bylo možné podle německých zákonů postihovat jen zákazníky prostitutek a prostitutů, kteří byli k prodeji svého těla donuceni. Nyní budou mít policisté možnost stíhat i lidi, kteří vědomě využívají služeb obětí obchodování s lidmi, například soukromé stavebníky, klienty masokombinátů či zákaznice nehtových studií. Hrozit jim bude buď pokuta, nebo až pětileté vězení.
"Soustředíme nyní pozornost na stranu poptávky," uvedla ministryně spravedlnosti Stefanie Hubigová. Kdo vědomě požívá výhod plynoucích z "moderního otroctví", nesmí podle ní uniknout trestu.
Zvýšit se mají podle návrhu zákona také tresty za obchodování s lidmi. Dnes je běžná trestní sazba pět let vězení a desetiletý trest je možné uložit jen ve zvlášť závažných případech - například, když pachatel svou oběť unesl či jednal v rámci organizované zločinecké skupiny. Nově by mělo být možné poslat odsouzence do vězení ve všech případech obchodování s lidmi až na deset let.
Návrh zákona posoudí poslanci Spolkového sněmu a také Spolková rada, která zastupuje zájmy 16 německých spolkových zemí. Předpokládá se, že v obou komorách návrh získá potřebnou podporu.
čtk, tb