Experti navrhují, aby se všechny rady pro lidská práva vrátily na úřadu vlády, do nové sekce. Babiš se zamyslí
Experti z vládních lidskoprávních rad navrhují místo přesunu agendy na ministerstvo spravedlnosti vznik sekce lidských práv v úřadu vlády. Na příslušné resorty by se mohlo převést vyřizování a rozdělování dotací. Vládní zmocněnkyně či zmocněnec pro lidská práva by také měli mít možnost předkládat zákony, které se týkají lidských práv. Návrhy po dnešním jednání se zástupci vlády novinářům představila bývalá zmocněnkyně Monika Šimůnková. Podle ní se pod navrhované kroky podepsalo šest desítek členů a členek vládních rad, výborů a pracovních skupin.
"Navrhujeme vytvoření sekce pro lidská práva - jako to bývalo vždy na úřadu vlády, kterou by řídil vrchní ředitel či ředitelka sekce a měl by pod sebou všechny administrativní úkony, které vykonává vedoucí úřadu vlády," uvedla Šimůnková, která je členkou rady vlády pro lidská práva, výboru pro práva dítěte a pracovní skupiny pro porodnictví. Podotkla, že zmocněnec býval dřív ředitelem sekce, nebo pod něj ředitel sekce spadal.
Šest desítek expertek a expertů z vládních rad navrhuje pak i přesun vyřizování a vyplácení dotací na ministerstva. Opatření má odbřemenit úřad vlády, řekla bývalá zmocněnkyně pro lidská práva. Třetí návrh se týká změny jednacího řádu tak, aby vládní zmocněnec či zmocněnkyně mohli předkládat návrhy zákonů, které se vážou k lidským právům.
"Premiér (Andrej Babiš z ANO) slíbil, že se zamyslí a do pondělí nám dají vědět. Vidíme určitý prostor pro posun. Jsme rádi, že s námi jednají. Počkáme do pondělí. Poté se všichni členové lidskoprávních rad asi rozhodnou, jak budou dále postupovat," uvedla Šimůnková.
Celkem 62 expertek a expertů z vládních rad podepsalo otevřený dopis premiérovi a vládě. Podle nich přesun vážně oslabuje ochranu lidských práv v Česku. Žádají, aby kabinet svůj plán přehodnotil a ponechal agendu menšin, lidských práv, romských záležitostí, rovnosti žen a mužů či postižených pod úřadem vlády. Poukazují na to, že se témata týkají všech oblastí života a celé společnosti, ne vybraného resortu. Rozdělení je neposílí, píšou odborníci a odbornice.
Nebezpečný je podle nich hlavně zánik vládních odborných týmů. Pisatelé a pisatelky také připomínají, že ČR je vázána řadou mezinárodních úmluv a místo doporučovaného posílení a ukotvení se agendy mají tříštit. Vládní záměr nevnímají jako technickou reorganizaci, ale jako zásadní politické rozhodnutí s důsledky.
Podle šesti desítek expertů a expertek lidská práva nepředstavují administrativní agendu, ale základ demokratického právního státu. Lidé z vládních rad považují změny za "velmi nebezpečný signál".
"Česká republika historicky dobře ví, kam vede oslabování demokratických pojistek a vytlačování lidskoprávní agendy na okraj veřejného prostoru. Nechceme opakovat scénáře, které dnes vidíme v některých okolních zemích, kde byly postupně oslabovány instituce chránící demokracii, pluralitu a právní stát," píšou Babišovi a vládě členové a členky vládních rad.
čtk, tb