Německo a Francie se dohodly na návrhu, který má pomoci automobilovému odvětví
Německo a Francie se dohodly na návrhu, který má pomoci zajistit budoucnost automobilového odvětví v Evropě. Cílem je snížit do roku 2035 emise oxidu uhličitého a posílit výrobu a vývoj nové generace elektromobilů v Evropě. Plán vytyčuje evropskou cestu k dekarbonizaci. Počítá s regulační flexibilitou a obsahuje pobídky pro investice, výzkum, výrobu a odolné dodavatelské řetězce.
"Jsme povinni zajistit našim zaměstnancům, našemu průmyslu i našim občanům, aby Evropa zaujala vedoucí roli v rámci globální transformace automobilového odvětví. Náš cíl je jasný: konkurenceschopný, inovativní a dekarbonizovaný evropský automobilový průmysl, který vyrábí v Evropě a vytváří pracovní místa budoucnosti," uvedly v prohlášení vlády dvou největších evropských ekonomik.
Spolkový kancléř Friedrich Merz na síti X napsal o signálu pro investice do průmyslu a o dobrém dni "pro řidičky a řidiče i pro pracovní místa v Německu, Francii a Evropě."
"Evropa musí být kontinentem, který inovuje, investuje a vyrábí – a to vše při ochraně klimatu a zajišťování našich pracovních míst; v tom spočívá jádro našeho závazku," uvedl na X francouzský prezident Emmanuel Macron.
Dohoda potvrzuje, že Evropané upustili od plánu přejít do roku 2035 výhradně na elektromobily, a to k velkému zklamání ekologických organizací. Aby bylo možné dosáhnout kompromisu, musela Paříž podle dokumentu přijmout další úlevy pro vozidla se spalovacími motory, které požadoval Berlín s cílem zachovat svůj silný automobilový průmysl.
Německo výměnou za to přistoupilo na přísnější vymezení pojmu evropská preference, který bude po firmách čerpajících veřejné prostředky vyžadovat, aby využívaly komponenty vyrobené v Evropě nebo ve vybraných partnerských zemích. Berlín dlouho prosazoval model "vyrobeno s Evropou", který by zahrnoval mnohem širší okruh zemí. Nakonec však přistoupil na přísnější kritéria, na nichž trvala Paříž.
Francie a Německo jsou klíčovými unijními zeměmi v oblasti automobilového průmyslu, ale v otázce dalšího postupu se dlouho rozcházely. Oznámená dohoda by měla Evropské unii umožnit pokročit v práci na balíčku opatření týkajících se automobilového průmyslu a na legislativě o evropské preferenci.