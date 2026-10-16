Rusko zasáhlo přístavní zařízení a nákladní loď, Ukrajina hlásí mrtvé i raněné
Rusko v noci na pátek zaútočilo na přístavní zařízení v ukrajinské Oděské oblasti a zasáhlo i nákladní loď plující do Oděsy. Ruské ministerstvo obrany na síti Telegram uvedlo, že cíle byly vojenské, případně měly vojenské využití.
Náčelník vojenské správy v Oděské oblasti Oleh Kiper informoval, že Rusové zasáhli i civilní infrastrukturu a zranili čtyři lidi. V Charkově v důsledku ruských útoků zahynuli dva lidé a 12 dalších je zraněných, uvedl šéf tamní vojenské správy Oleh Syněhubov. Kyjev a Volyňská oblast hlásí výpadky elektřiny.
Ruské útoky v Oděské oblasti, při kterých byli zraněni čtyři lidé, zasáhly podle Kipera sedm rodinných domů, energetické zařízení a továrnu vyrábějící domácí potřeby. Zasažená loď mířící do Oděsy měla podle Moskvy na palubě vojenský náklad. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho síly udeřily i na logistické středisko v Teplodaru západně od Oděsy, kde byl skladován vojenský materiál a také zboží s dvojím využitím, tedy civilním i vojenským.
Syněhubov nejprve informoval, že v Charkově po útocích zahynuli tři lidé. Později však upřesnil, že jednoho z nich se lékařům podařilo oživit a nyní na operačním sále bojují o jeho život. Kromě tohoto člověka bylo ve městě zraněno dalších 11 lidí.
Ukrajina čelí ruské invazi od února 2022. Součástí bojů jsou pravidelné útoky bezpilotních letounů. Podle údajů ukrajinského letectva Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo 149 dronů, z toho 114 se podařilo zneškodnit.
Během noci útočila i ukrajinská armáda. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zachytilo a zničilo 644 ukrajinských dronů. Ruská protivzdušná obrana sestřelila drony mimo jiné nad Brjanskou, Volgogradskou, Vladimirskou či Rostovskou oblastí, nad Krasnodarským krajem, Krymem, Tatarstánem nebo nad vodami Černého moře.
Agentura Reuters s odvoláním na gubernátora ruské Vladimirské oblasti Alexandra Avdějeva napsala, že obrana v jeho regionu odrazila ukrajinský úder na teplárenské zařízení.
Ukrajinská energetická společnost DTEK v pátek ráno oznámila, že kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu byla nucena v Kyjevě přistoupit k nouzovým odstávkám dodávek elektřiny. Portál RBK-Ukrajina už ve čtvrtek informoval, že část ukrajinského hlavního města se ponořila do tmy poté, co Rusko zasáhlo objekt kritické infrastruktury v Kyjevské oblasti.
S výpadky elektřiny se podle Reuters potýká i Volyňská oblast, která hraničí s Polskem a Běloruskem. Bez elektrické energie se zde ocitlo na 370 000 odběratelů, jak na síti Telegram napsal náčelník správy Volyňské oblasti Roman Romaňuk. Uvedl také, že v obci Manevyči zasáhl dron jistý soukromý podnik. Při útoku utrpěli zranění nejméně dva lidé, osud pěti dalších zůstává nejasný. Další podnik zasáhly ruské síly v Lucku, kde podle Romaňuka nebyl nikdo zraněn.
V Umani v Čerkaské oblasti v centrální části Ukrajiny zasáhly drony bytový dům. Při útoku utrpělo zranění pět lidí.