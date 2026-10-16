Česko a další státy prosadily do závěrů summitu nové požadavky na emisní povolenky
Několika členským státům Evropské unie včetně Česka se do závěrů summitu EU podařilo dostat novou výzvu Evropské komisi, aby znovu vyhodnotila dopady systému emisních povolenek ETS2. Vyplývá to z konečných závěrů prvního dne jednání, který proběhl ve čtvrtek.
Evropská rada rovněž nově výslovně zdůraznila, že v rámci přezkumu systému ETS je třeba omezit kolísání cen emisních povolenek a zmírnit jejich dopad na ceny elektřiny. O obě změny usilovaly země Visegrádské skupiny (V4), tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, které v požadavcích podpořily také Itálie a Řecko.
"Evropská rada vyzývá Evropskou komisi, aby znovu posoudila dopady systému ETS2, zejména jeho nastavení a ochranné mechanismy," stojí nově v článku 8 závěrů summitu. Přibyl rovněž nový článek 7 týkající se takzvané rezervy tržní stability (MSR), která pomáhá regulovat nabídku povolenek na trhu a zmírňovat její výkyvy. "Evropská rada vyzývá spolunormotvůrce, aby urychlili probíhající legislativní proces týkající se rezervy tržní stability s cílem zmírnit nadměrné kolísání cen," uvádí text.
Komise už dříve tento rok předložila určité úpravy systému emisních povolenek a rovněž rezervy tržní stability, čeští představitelé ale opakovaně uváděli, že jsou nedostatečné. Nyní o těchto navrhovaných změnách jedná i Evropský parlament.
Prezidenti a premiéři začali na summitu jednat o vysokých cenách energií již ve čtvrtek dopoledne, jednání se ale protahovala a následně bylo rozhodnuto, že se k tématu energií vrátí ještě později večer. Namísto toho pak odpoledne začali debatovat o návrhu nového sedmiletého rozpočtu EU od roku 2028.
Český premiér Andrej Babiš již dříve uvedl, že bude prosazovat další změny systému emisních povolenek ETS a při příchodu na čtvrteční jednání uvedl, že za V4 předloží změny v závěrech Slovensko, které nyní skupině předsedá.
Státy V4 požadovaly tři změny v závěrech, z nichž dvě byly podle všeho splněny a třetí částečně. Původně se totiž hovořilo o tom, že by chtěly do závěrů prosadit i výzvu Evropské komisi k přehodnocení systému ETS2 a odkladu jeho zavedení nejméně do roku 2030. Proti se ale postavilo mimo jiné Německo, ale i další státy.