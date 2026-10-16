Obnovení ukrajinských útoků na ruské rafinerie je ostudné, prohlásil Trump
Obnovení ukrajinských útoků na ruské rafinerie je ostudné, prohlásil americký prezident Donald Trump v rozhovoru s americkými médii a dodal, že se mu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským jedná hůře než s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Zelenskyj podle Trumpova mínění dohodu o ukončení války ve skutečnosti nechce a svým počínáním jen zvyšuje ceny ropy na světových trzích.
"Nejsem velkým fanouškem Zelenského," řekl Trump v rozhovoru s televizní stanicí Newsmax odvysílaném ve čtvrtek večer. "Dělá jen to, že zvyšuje světovou cenu ropy. Myslím, že je to ostuda," řekl Trump. "Cílů, na které se dá útočit, je spousta, ale když pálíte na rafinerie, kde se vyrábí nafta, a tu potřebujeme my i svět, pak tím světu neprokazujete dobrou službu," dodal americký prezident.
Ukrajina v noci na čtvrtek zaútočila na rafinérii společnosti Rosněfť jihovýchodně od Moskvy, která pomáhá zásobovat ruské hlavní město, v zařízení propukl požár. Podle nejmenovaného ukrajinského činitele byl zásah rafinerie reakcí na útoky, které Moskva tento týden podnikala proti ukrajinským energetickým zařízením a které připravily o dodávky elektřiny stovky tisíc lidí. Porušila tak energetické příměří, které Trump oznámil v neděli.
Zelenskyj v rozhovoru pro list Financial Times zveřejněném ve čtvrtek potvrdil, že Kyjev útoky na ruské energetické cíle obnoví. Skutečnost, že Kreml příměří nedodržoval, už dříve označil za okázalý projev toho, že Rusko Spojené státy nerespektuje.
"Dohodu nechce. Říká, že dohodu chce, ale ve skutečnosti ji nechce," řekl Trump o Zelenském, který podle něj "není tím správným člověkem k vyjednávání". Podle Trumpa je tak právě ukrajinský prezident překážkou na cestě k míru. "Myslím, že oba ve skutečnosti chtějí, aby to skončilo, ale Zelenského považuji za složitějšího partnera k jednání než Putina," dodal Trump.
Konec války, kterou rozpoutal Putin v únoru 2022 rozkazem k otevřenému vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, Trump očekává již brzy. "Chci, aby to přestalo. Chci, aby přestal Zelenskyj i Putin, teď hned," uvedl šéf Bílého domu.
Napětí mezi Washingtonem a Kyjevem mezitím roste. Zelenskyj ve čtvrtek znovu apeloval na Spojené státy, aby nestály na straně agresora. Trump minulý týden překvapivě dohodl s Putinem dodávky nafty na americký trh. Zelenskyj ve středečním rozhovoru řekl, že Trumpův příklon k Rusku je bolestivé sledovat, a na dotaz, zda se cítí být zrazen, odpověděl, že ano.
Zatímco Trump tento týden tlačil na Kyjev, aby zastavil útoky na ruské rafinerie, Ukrajina čelila omezení satelitního systému Starshield, na kterém závisí její bojová komunikace a provoz dronů. Dva američtí činitelé agentuře Reuters řekli, že pokyn ministerstvu obrany na zpomalení fungování vojenské verze sítě Starlink společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska přišel přímo z Bílého domu. Podle Reuters není jasné, kdo konkrétně v Bílém domě omezení sítě nařídil.