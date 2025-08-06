Některé pražské radnice podpoří rodiny, které nemají peníze na školní pomůcky
Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky či kroužky pro své děti. Radnice pořádají různé sbírky školních potřeb nebo si rodiče mohou zažádat o příspěvek. Vyplývá to z ankety ČTK mezi radnicemi. Pražský magistrát i některé městské části zároveň každoročně připravují balíčky se školními potřebami pro prvňáčky.
Rodiny ve finanční nouzi nebo samoživitelé v Praze 2 si například mohou na radnici zažádat o příspěvek na zájmové kroužky, nákup školních potřeb či obědy prostřednictvím nadačního fondu Dvojka srdcem. Podle mluvčí radnice Andrey Zoulové Praha 2 slabším rodinám pomáhá i v dalších částech roku. "Humanitní a školský odbor potřebné rodiny vytipovává společně s jednotlivými školami a zprostředkovává jim individuální adresnou pomoc," uvedla.
Praha 6 pořádá každoročně akci s názvem Pošli aktovku dál, kdy do 8. září mohou lidé nosit na radnici školní batohy či jiné pomůcky a ty se pak předají potřebným. "Jedním z cílů je také kromě pomoci být i šetrní k životnímu prostředí, využít aktovky a další školní pomůcky, které někomu již splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál," uvedla radnice na webu.
Sbírku školních pomůcek pořádá na radnici i Praha 7. "Vybrané věci putují k rodinám, pro které nákup pomůcek na začátku školního roku představuje značnou finanční zátěž," sdělil mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. Rodinám ve finanční nouzi pomáhá také Fond okamžité pomoci Prahy 7, který přispívá například na školy v přírodě, adaptační pobyty, lyžařské výcviky, nákup školních pomůcek či vybavení pro aktivity organizované školou. Radnice Prahy 7 rovněž pořádá veřejnou sbírku s názvem Obědové konto, ze které se hradí školní obědy dětem, jejichž rodiče nemají dost peněz.
Praha 4 například vlastní sbírky školních potřeb nepořádá, rodinám v tíživé sociální situaci však každoročně pomáhá prostřednictvím sociálních pracovníků. Podporuje je při podávání žádostí o dávku mimořádné okamžité pomoci na úřadu práce, odbor sociálních věcí je pak zároveň v kontaktu s řadou nadací, zejména s Diakonií ČCE, která organizuje sbírku Školákům od srdce, sdělil mluvčí Prahy 4 Aleš Berný. S Diakonií ČCE spolupracuje i Praha 10, podpoří tak nákup školních pomůcek pro děti z městské části.
Radnice Prahy 8 organizuje od 19. do 23. srpna výměnu školních potřeb pro děti. Rodiče mohou získat potřebné vybavení a poslat dál to, které již nepotřebují. "Donést může každý kreativní potřeby, boxíky na svačinky, batohy a aktovky, sešity, obaly, kružítka…Zkrátka všechno, co by školáci a jejich rodiče mohli náležitě využít," sdělil mluvčí městské části Martin Šalek. Akce bude v komunitním centru Libre v Pivovarnické ulici 3.
Některé městské části pak připraví prvňáčkům takzvané vstupní balíčky, kde najdou základní potřeby, jako jsou bloky, pastelky nebo nůžky. Balíčky připravuje například Praha 12 nebo každoročně také pražský magistrát.
