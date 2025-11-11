Median: Část voličů STAN i Spolu by preferovala toleranci menšinové vlády ANO
Voliči STAN jsou ve srovnání s voliči koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) více nakloněni tomu, aby jejich strana tolerovala případnou menšinovou vládu ANO, která by zabránila vzniku koalice ANO, SPD a Motoristů. Toto řešení preferuje 45 procent voličů STAN a 38 procent voličů Spolu. Ale většina voličů STAN i Spolu nadále upřednostňuje to, aby strany dodržely předvolební slib s ANO se nespojovat. Vyplývá to z průzkumu o povolebních postojích, který dnes zveřejnila agentura Median.
Vítězné ANO se po říjnových volbách dohodlo na koalici s hnutím SPD a Motoristy. Pro více než čtyři pětiny voličů nynějších vládních stran je tato koalice nepřijatelná. Osm z deseti voličů STAN a Spolu se obává toho, že jmenování kandidátů SPD a Motoristů ministry zahraničí a obrany povede k zastavení české pomoci Ukrajině. Téměř 90 procent voličů Spolu a přes 80 procent voličů STAN se domnívá, že předseda ANO Andrej Babiš preferuje koalici s SPD a Motoristy proto, aby nebyl vydán k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.
"Přesto na pragmatické řešení nějakým způsobem umožnit Andreji Babišovi menšinovou vládu nejsou voliči Spolu a STAN v tuto chvíli připraveni," uvedli autoři průzkumu. "Z výsledků vyplývá, že voliči STAN jsou případné pragmatické spolupráci na určité úrovni otevřenější než voliči Spolu, ale ani v jedné z těchto skupin není tento názor většinový," dodali autoři.
Lidé, kteří ve volbách dali hlas Spolu nebo STAN, se také většinově domnívají, že účast SPD i Motoristů v budoucí vládě je ohrožením západního směřování ČR. Většina voličů stran končící koalice rovněž považuje za pravděpodobně, že se Rusko pokusí ovládnout ČR a další středoevropské země.
Průzkum se uskutečnil mezi 30. říjnem a 4. listopadem a zúčastnilo se ho 1610 respondentů. Analýza postojů voličů Spolu a STAN vychází z odpovědí 436 dotazovaných. ok