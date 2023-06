Masarykova univerzita mezi elitou

Geoffrey Hinton

Společnost Quacquarelli Symonds zabývající se analýzou vyššího vzdělání každoročně vydává žebříček nejlepších univerzit na světě. Okolo jeho první čtyřstovky a výš se z českých vysokých škol doposud pravidelně umísťovala jen Univerzita Karlova - a za rok 2022 se to zatím jednorázově podařilo pražské ČVUT. Nyní přibyl další adept na příslušnost k nejlepším školám: s meziročním skokem o 150 příček uzavřela letošní čtyřstovku Masarykova univerzita.

„Vždy jsme si přáli dostat se alespoň do první pětistovky nejlepších univerzit planety, snažili jsme se o to opravdu mnoho let. Takže umístění dokonce mezi 400 nejlepšími univerzitami světa, to je splnění velkého přání,“ prohlásil v reakci rektor univerzity Martin Bareš a ve svém vyjádření zmínil, že je „hrdý a zároveň dojatý“. Informace neunikla ani bývalému rektorovi a dnes premiérovi Petru Fialovi (ODS), který umístění označil za „velký úspěch“.

Výsledky vznikají podle sady indikátorů a při sestavování žebříčku se celkem posuzuje více než 17 milionů akademických publikací. Žebříček je rovněž sestavován na základě expertních názorů z více než 240 tisíc akademických pracovišť. Výzkumníci, kteří žebříček sestavují, letos univerzity posuzovali i podle tří nových kritérií: udržitelnost, zaměstnatelnost (tedy kolik absolventů najde uplatnění na trhu práce) a o hustotu mezinárodní výzkumné sítě.

A právě v posledním zmíněném kritériu obsadila Masarykova univerzita 276. Pozici, v udržitelnosti je pak dokonce na 207. příčce. Mezi „tradiční“ kritéria patři například podíl zahraničních studentů, kde univerzitě patří 215. příčka (přibližně polovinu zahraničních studentů tvoří Slováci, kterých je na univerzitě přes pět tisíc).

Velký posun o zmíněných 150 příček, lze z velké části přisoudit zejména úpravě metodiky, kdy některým kritériím je nově dávána menší váha a jiným - třeba zmíněné udržitelnosti, ve které si Masarykova univerzita vede relativně dobře - zase vyšší.

Na prvních místech se objevily stálice univerzitních žebříčků, tedy MIT, Oxford a Cambridge. Karlova univerzita je pro rok 2004 na na 248. příčce, čímž se posunula oproti roku 2023 o 40 míst nahoru. František Trojan

Petr Pavel pokračuje v oficiální návštěvě Prahy, nNavštíví například Centrum architektury a městského plánování. Poslanci ve sněmovně druhým dnem projednávají česko-americkou smlouvu o obranné spolupráci. Stihli už také rozhodnout, že řidiči u sebe od roku 2024 nebudou muset mít řidičský průkaz a na vybraných úsecích modernizovaných dálnic bude zřejmě možné zvýšit povolenou rychlost až na 150 kilometrů v hodině. Novela by měla zavést také jednodušší systém trestných bodů pro řidiče a možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let. Česká armáda slaví 30 let existence. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov ujistil, že hlavní část ukrajinské protiofenzivy ještě nezačala. „Až se to stane, uvidíte to všichni,“ sdělil listu Financial Times. Vláda projednává konsolidační balíček, který se má od 11. července schvalovat v Poslanecké sněmovně. V čele poslaneckého klubu lidovců nahradí brzy již ministra zemědělství Marka Výborného právník Aleš Dufek. Češi si v Chorvatsku nově mohou s elektronickým receptem vyzvednout léky ve více než 1300 lékáren. Prezidenti Polska a Litvy jsou na návštěvě Kyjeva. Čeští, polští a slovenští celníci zadrželi kvůli výrobě anabolik 19 lidí. Vstupenky na hokejové mistrovství světa, které se příští rok koná v Česku, budou stát mezi jedním až pěti tisíci korun. Přestavba trati ze Smíchova do Černošic je hotová. NASA chce do 10 let těžit na Měsíci vzácné kovy, ráda by tu získávala i vodu. V Pompejích byla nalezena více než dva tisíce let stará freska vyobrazující pokrm podobný pizze, je tu i potravina připomínající ananas. Novým ředitelem společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž se 1. července stane Petr Vedra. Německá biskupská konference oznámila, že v minulém roce opustilo římskokatolickou církev v Německu 522 821 lidí. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění souhlasí nyní s přijímáním ukrajinských uprchlíků 56 procent českých občanů. Ve Vyškově se objevili dva jedinci ibise posvátného. Na rodinný hrob Puppů v Karlových Varech se vrátila socha Anděla smrti. Do města přiletěl na festival australský herec Russell Crowe.

