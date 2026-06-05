Liberecký kraj převzal hotel na Ještědu
Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od Českých radiokomunikací (ČRa) i s unikátním nábytkem, který navrhnul architekt Otakar Binar, řekla dnes ČTK mluvčí kraje Pavla Sýkorová. Liberecký kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun, asi 30 procent budovy budou ČRa dál užívat, ročně za to zaplatí kolem 3,5 milionu korun.
Hotel a vysílač na vrcholu Ještědu je dominantou Liberce a celého kraje, slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století. ČRa vlastnily hotel a vysílač od roku 2000, získaly ho za 85 milionů korun a další desítky milionů investovaly do oprav. Smlouvu o odkoupení podepsaly ČRa a Liberecký kraj 25. února.
"Převzetím Ještědu otevíráme novou kapitolu v péči o jednu z nejvýznamnějších staveb České republiky. Vedle samotné budovy získáváme také původní mobiliář mimořádné hodnoty, který je neodmyslitelně spojený s výjimečnou architekturou Ještědu. Naším cílem je vrátit této národní kulturní památce její osobité kouzlo," uvedl náměstek hejtmana Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj). Liberecký kraj chce budovu zapsat na seznam památek UNESCO.
Unikátní stavba ale potřebuje po půl století provozu zásadní rekonstrukci, posudek z roku 2019 odhadl náklady na 400 milionů korun. Skutečné náklady ale podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) ukáže až projekt, který chce mít kraj hotový do konce příštího roku, a pak veřejná soutěž na dodavatele. Práce by měly jít souběžně s výstavbou nové lanovky na Ještěd, kterou připravuje město Liberec.
Liberecký hejtman chce o financování rekonstrukce jednat s vládou. "Věřím, že český stát takhle výjimečnou stavbu podpoří podobně jako třeba podporuje záchranu pevnostních měst Jaroměř a Josefov, na to je speciální program na ministerstvu pro místní rozvoj," řekl již dříve Půta. Pokud to bude nutné, je ale podle něj kraj schopen nákladný projekt financovat i bez dotací. "Každý rok investujeme z rozpočtu kraje skoro dvě miliardy korun, není to tedy věc, která by znamenala, že kraj nebude schopen plnit své základní funkce," dodal.
S budovou převzal Liberecký kraj i více než 200 kusů nábytku, který považovali odborníci a památkáři za ztracený. Architekt Binar, který spolupracoval s Hubáčkem, navrhl interiéry i nábytek. Systém hotelového nábytku - tzv H-modul, tvořil nedílnou součást interiérů Ještědu v 60. a 70. letech minulého století. Nábytkové sestavy kombinovaly skříňky, stolky i křesla do modulárního systému připomínajícího písmeno H. Nábytek převzalo Severočeské muzeum v Liberci, které připraví jeho zrestaurování, aby bylo možné mobiliář na Ještěd vrátit.
čtk, tb