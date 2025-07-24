Konflikt mezi Thajskem a Kambodžou o sporné hranice sílí a roste i počet obětí
Při přestřelkách u hranic mezi Thajskem a Kambodžou zemřelo 11 thajských civilistů a jeden voják. Druhá strana se o obětech nezmiňuje. Vojáci obou zemí na sebe stříleli na nejméně šesti místech ve sporné pohraniční oblasti pár hodin poté, co státy přerušily vzájemné diplomatické vztahy. Thajsko také uzavřelo všechna kontrolní stanoviště na hranici s Kambodžou a vyzvalo své občany k odchodu z této země, píší zahraniční média.
Střety podle listu The Phnom Penh Post začaly v okolí tří chrámových komplexů Ta Moan Thom, Ta Krabey a Mom Bei okolo 8:00 místního času. Konflikt se podle médií dotkl thajských pohraničních provincií Burírám, Surin, Sísakét a Ubon Rátčchatchání a provincií Oddormeanchey a Preahvihear na kambodžské straně.
Obě země se podle agentury Reuters navzájem viní ze zahájení palby. Kambodža obvinila thajskou armádu, že začala střílet na její vojáky, a porušila tak dohodu, která měla zmírnit napětí mezi oběma jihoasijskými sousedy. Thajští vojáci podle agentury AP tvrdí, že se Kambodžané přiblížili ke sporné hranici a na výzvy k zastavení reagovali střelbou.
Thajsko podle kambodžských zdrojů nasadilo šest stíhaček F-16, které shodily dvě bomby na silnici v oblasti a podle agentury Kjódó zničily dvě kambodžské vojenské základy. Jeden stroj kambodžské síly podle tamního tisku sestřelily, to ale vzápětí thajská armáda popřela. Kambodžská armáda naopak podle Reuters zasáhla thajskou nemocnici a podle tamějšího ministerstva obrany vyslala do akce drony a vojáky vyzbrojené raketomety.
"Kambodža se vždy snažila řešit problémy mírovou cestou, ale v tomto případě nemáme jinou možnost, než na tuto ozbrojenou invazi reagovat silou," řekl podle listu kambodžský premiér Hun Manet.
Na videozáznamu z thajské strany bylo vidět lidi, kteří utíkali ze svých domovů a schovávali se v betonovém bunkru, zatímco se pravidelně ozývala střelba. Kvůli střetu podle webu The Nation, který se odkazuje na thajské ministerstvo zdravotnictví, zemřelo 11 thajských civilistů a jeden voják, přičemž dalších 31 lidí utrpělo zranění.
