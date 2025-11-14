Kolář pro Respekt: Prezident postoj od počátku nezměnil. Stále požaduje, aby Andrej Babiš veřejně vysvětlil, jak bude řešit svůj střet zájmů
Napětí mezi Hradem a Andrejem Babišem sílí. Mluvčí prezidenta Vít Kolář v reakci na včerejší vyjádření pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše, že je pro něj překvapivé, že prezident chce, aby se ke způsobu řešení svého střetu zájmů vyjádřil veřejně, pro Respekt řekl: “Trváme na všech předchozích výrocích. Všechny jsou dohledatelné. Prezident postoj od počátku nezměnil. Stále požaduje, aby Andrej Babiš veřejně vysvětlil, jak bude řešit svůj střet zájmů.”
Na včerejší dotaz ČT, “zda neviděl tiskovou zprávu Hradu z 27. října, kde je požadavek veřejného vysvětlení”, Babiš odvětil: “Tiskové zprávy se hradu nedaří a neodpovídají realitě.” Podle zákona by měl Babiš střet zájmů - nesoulad výkonu funkce premiéra a čerpání miliardových doatcí pro svoji firmu Agrofert - vyřešit do měsíce po svém jmenování. Prezident se obavá, že by to nemusel udělat, porušoval by tím zákon, proto chce Babiše přimět říci to veřejně dopředu. Kristýna Jelínková