Koalice se dohodla, že Ukrajině neprodá letadla L-159
Koalice ANO, SPD a Motoristů rozhodla, že Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině, informoval po jednání lídrů stran předseda SPD Tomio Okamura. Letouny podle Okamury mají sice aktuálně nízkou zbytkovou hodnotu, ale jejich bojová hodnota je vysoká. Mnohem více peněz než prodej by také stálo pořídit náhradu, uvedl předseda SPD ještě před jednáním koalice. Letadla podle něj armáda potřebuje.
Prezident Petr Pavel v neděli uvedl, že Ukrajina navrhla odkoupení letounů L-159, což by pro českého výrobce Aero Vodochody byla příležitost. Poskytnutí čtyř letounů ze 24, která armáda má, podle něj představuje přijatelnou míru rizika.
Okamura zdůraznil, že nejde o vyřazené stroje, ale součást výzbroje armády. Ani generální štáb si podle něj nebyl v minulém volebním období jistý, zda by bylo vhodné letadla poskytnout. "Nákupní hodnota je velmi vysoká, zbytková je zlomková. My bychom ta letadla museli stejně znovu nakoupit," řekl Okamura.
V souvislosti s okolnostmi otevření otázky Okamura konstatoval, že by bylo dobré s Hradem více koordinovat zahraniční politiku. "Bylo by skutečné záhodné reflektovat programové prohlášení vlády, aby zazníval jednotný hlas v tom směru, co prosazuje česká nová vláda," uvedl po jednání koaličních špiček. Schůzka ústavních činitelů se uskuteční za týden.
Pavel podle Okamury při své návštěvě Ukrajiny zohlednil názor kabinetu ANO, SPD a Motoristů, který na rozdíl od bývalé vlády Petra Fialy (ODS) nechce dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu. Informaci o letounech podle šéfa Sněmovny navíc částečně zkreslila ukrajinská média. "S prodejem nesouhlasím, jsou tam věcné a odborné důvody," uvedl Okamura. Také stanovisko ministra Jaromíra Zůny (za SPD) je odmítavé, mimo jiné s ohledem na záměr kabinetu posilovat protivzdušnou obranu, dodal.
Pavel na Ukrajině mluvil o poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v neděli v České televizi řekl, že prezident nabídku s vládou nekonzultoval a zachoval se jako slon v porcelánu.
Pavel kritiku odmítl. "Je znakem zkušených lidí a diplomatů zvlášť, že si informace ověřují dříve, než dojdou k nějakému závěru. Tím spíše, když se rozhodnou mentorovat prezidenta republiky," uvedl Pavel. Letouny jsou předmětem zájmu Ukrajiny minimálně půl roku a nynější jednání navazovalo na všechna předchozí jednání české a ukrajinské strany, tedy i na nedávnou návštěvu Macinky na Ukrajině, řekl.