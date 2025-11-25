Koalice ANO, SPD a Motoristů by dnes měla schválit své ministerské nominace
Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů by měla na dnešním zasedání své koaliční rady schválit zhruba 50 dní po volbách návrh personálního složení kabinetu. Vláda, kterou z pověření prezidenta Petra Pavla skládá předseda ANO Andrej Babiš, má mít 16 členů. Devět míst připadne podle koaliční smlouvy ANO, tři SPD a čtyři Motoristům.
Babiš v pondělí řekl, že s prezidentem už má domluvenou schůzku, na které mu seznam možných ministrů předá. Termín prozradit nechtěl, bude ale v tomto týdnu. Hlava státu předpokládá, že v následujících dvou týdnech povede konzultace s kandidáty.
V případě ANO by se do vlády měly vrátit především osobnosti, které již ministerské funkce zastávaly do voleb v roce 2021. Mezi ně patří Karel Havlíček, Alena Schillerová, Robert Plaga a Adam Vojtěch. Jasno má být podle informací Respektu také o postu ministra spravedlnosti, na který by nakonec měl zamířit Jeroným Tejc.
SPD slibuje do vlády na posty obrany, dopravy a zemědělství nominovat odborníky. Nejvíce kontroverzí budí možné návrhy Motoristů. Pokud jsou autentické rasistické či homofobní výroky poslance Motoristů Filipa Turka, neměl by být podle Pavla ve vládě. Odborná veřejnost protestovala i proti možnému nástupu šéfa strany Petra Macinky na ministerstvo životního prostředí a poslance Oto Klempíře na kulturu. čtk, ft