13. 8. 2025
Jednání Trumpa s Putinem nesmí ohrozit evropské ani ukrajinské bezpečnostní zájmy, řekl Merz po jednání se Zelenským a Trumpem

Při pátečním jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem musí být zachovány evropské a ukrajinské bezpečnostní zájmy. Po dnešní videokonferenci evropských politiků včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Trumpem to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Evropané si podle něj přejí, aby Trump při jednání s Putinem uspěl. čtk, ft

