Haldu v Heřmanicích, která otravuje ovzduší v Ostravě, si nakonec státní podnik Diamo sarkofágem obalí sám. Ostatní firmy byly moc drahé

Sokolka versus český stát
Ostravská rodačka Miroslava Pěčková se v 77 letech pouští do ojedinělé bitvy za čistší ovzduší ve svém kraji
Státní podnik Diamo zrušil veřejnou soutěž na zpracovatele projektové dokumentace sanace heřmanické haldy v Ostravě, kde má vzniknout ochranný obal - takzvaný sarkofág proti dalšímu hoření haldy. Projekt připraví podnik sám. Důvodem je výrazný rozdíl v nabídkových cenách a vyloučení levnějšího uchazeče ze soutěže. Novinářům to dnes sdělil mluvčí podniku Tomáš Indrei.
Veřejná zakázka byla vyhlášena na konci loňského roku. Do soutěže se přihlásily dvě skupiny firem. "Jedna nabídla cenu necelých 38 milionů korun, druhá o 31 milionů více. Levnější uchazeč ale nesplnil podmínky a byl ze soutěže vyloučen. Proti tomu se bránil, ale jak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), tak následně i jeho předseda potvrdili, že Diamo postupovalo v souladu se zákonem," uvedl Indrei.
Po vyloučení levnějšího z uchazečů zůstal ve výběrovém řízení jediný zájemce a státní podnik se rozhodl výběrové řízení zrušit. Od vlastního zpracování si proti jediné soutěžní nabídce slibuje finanční i časovou úsporu. Na případné chybějící profese nutné pro přípravu projektu si státní podnik najde subdodavatele.
"Projekt tím ale rozhodně nekončí. Po přehodnocení jsme se rozhodli, že potřebnou projektovou dokumentaci připravíme vlastními silami, přičemž počáteční práce na sanaci odvalu Heřmanice v podobě zpracování dílčí dokumentace, převozu hlušiny a modelace terénu již probíhají,“ uvedl ředitel odštěpného závodu Karviná Rostislav Dudáš.
Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na více než 20 milionů metrů krychlových. Halda vysoká mezi 20 až 30 metry uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Od roku 2002 je halda ve správě státního podniku a letos začaly první práce na vzniku sarkofágu.
čtk, tb