0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
8. 8. 2025

Filipíny se kvůli občanům případně zúčastní boje o Tchaj-wan, Čína to odsuzuje

Čína dnes obvinila Filipíny, že si hrají s ohněm. Učinila to kvůli prohlášení filipínského prezidenta Ferdinanda Marcose mladšího, podle něhož by byl souostrovní stát vtažen do jakéhokoli konfliktu Číny a Spojených států o Tchaj-wan. Marcos to zdůvodnil přítomností Filipínců na ostrově a nutností spoluobčany zachránit. Uvedla to agentura Reuters, podle níž Marcos tyto poznámky učinil ve středu na státní návštěvě Indie.

"Pokud dojde k plnohodnotné válce, budeme do ní vtaženi. Na Tchaj-wanu je mnoho filipínských občanů, a to by hned představovalo humanitární problém. Museli bychom tam jít, najít cestu, jak se tam dostat, i způsob, jak přivést naše občany domů," citoval Reuters Marcosova slova. Čínské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení odmítlo, aby jakákoliv země pod záminkou geografické blízkosti nebo přítomnosti jejích občanů v zahraničí zasahovala do vnitřních záležitostí jiných států. Takové argumenty podle něj porušují mezinárodní právo a chartu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), jehož jsou Filipíny součástí, a podkopávají regionální mír, stabilitu a zájmy Filipínců.

"Vyzýváme Filipíny, aby se upřímně držely principu jedné Číny a nezahrávaly si s ohněm v otázkách, které se týkají jejích klíčových zájmů," dodal resort. Filipínská ambasáda v Pekingu na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovala. Když Čína na začátku dubna prováděla rozsáhlé manévry kolem Tchaj-wanu, šéf filipínské armády prohlásil, že jeho země by se při možném útoku na ostrov "nevyhnutelně zapojila". V této souvislosti přikázal armádě, aby začala plánovat operace pro případ invaze na Tchaj-wan, kvůli čemuž čínské ministerstvo zahraničí Filipíny upozornilo, že kdo si hraje s ohněm, ten se také spálí.

Peking považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jeho slov silou. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní volby.

Mohlo by vás zaujmout:

Tchajwanci vědí, co chtějí. Nebavit se pořád jenom o Číně

Tchajwanský prezident Laj Čching-te, kterého Čína označuje za separatistu, nároky Pekingu odmítá a tvrdí, že o budoucnosti Tchaj-wanu mohou rozhodovat pouze jeho obyvatelé. Číně opakovaně nabídl jednání, která je ale odmítla. Peking také v posledních letech zvyšuje vojenský tlak na ostrov, včetně téměř každodenních přeletů stíhaček v okolí ostrova.

čtk, maf

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy