EU zatím není schopna sdělit, kdy by mělo být dokončeno společné prohlášení o clech se Spojenými státy
Evropská unie zatím není schopna sdělit, kdy by mělo být dokončeno společné prohlášení o clech se Spojenými státy, ani kdy Bílý dům vydá exekutivní příkaz týkající se dovozních cel na evropské automobily. Podle agentury Reuters to dnes oznámil mluvčí Evropské komise.
Mluvčí uvedl, že dohoda je příznivá a za dané situace nejlepší, jakou bylo možno dojednat. Očekává, že Spojené státy podniknou další kroky, které jsou součástí této dohody, ale v současné fázi nelze určit časový rámec pro tyto kroky.
Spojené státy uzavřely s EU rámcovou dohodu o clech koncem července. Dosud ale vstoupilo v platnost jen základní 15procentní clo na evropské zboží, a to od minulého týdne. Unijní činitelé už dříve uvedli, že společné prohlášení bude následovat velmi brzy, spolu s exekutivními příkazy amerického prezidenta Donalda Trumpa týkající se důležitých výjimek.
Zmíněné výjimky zahrnují snížení současného cla na dovoz automobilů a jejich dílů z EU do Spojených států na 15 procent z dosavadních 27,5 procenta. Cla na léčiva a polovodiče jsou teď nulová, ale Trump ujistil, že pokud by byla v důsledku amerického vyšetřování zvýšena, neměla by překročit 15 procent.
Obě strany zároveň finalizují seznam produktů, u kterých by clo kleslo na obou stranách na nulu, například u letadel, zatímco jiné položky by se vrátily na podstatně nižší sazbu v režimu doložky nejvyšších výhod. Jednání o clech na lihoviny a víno se zřejmě protáhnou do podzimu.
Evropa přitom stále čelí 50procentním clům při dovozu oceli a hliníku do USA. Dohoda však zahrnuje zavedení kvót a vznik tzv. kovové aliance, což by mělo cla postupně snížit. Prozatím jsou však evropské hutě pod tlakem, protože americká cla způsobila nárůst vývozu jejich hlavní vstupní suroviny - kovového šrotu.