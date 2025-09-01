Čínský prezident Si chce "chránit mír a rozvoj všech zemí". Spolu s Ruskem, Íránem a Běloruskem
Čínský prezident Si Ťin-pching zahájil dnes jednání summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) projevem, ve kterém odmítl logiku bloků a mentalitu studené války. Píší to agentury Reuters a AFP. Podle něj se svět nachází v proměnlivé a chaotické situaci. Ve své řeči také zdůraznil ekonomické vztahy mezi Čínou a dalšími členy SCO.
Si zahájil jednání summitu SCO, na který přijelo zhruba 20 lídrů, kteří zastupují členské a partnerské země. Na summitu jsou například indický premiér Nárendra Módí či ruský prezident Vladimir Putin.
Čínský prezident ve svém projevu uvedl, že svět je v proměnlivém a chaotickém stavu. "Faktory nestability, nejistoty a nepředvídatelnosti se výrazně zvýšily," uvedl Si. Podle něj má SCO v takovém světě za úkol "chránit mír a regionální stabilitu a podporovat rozvoj a prosperitu všech zemí". Ve svém projevu Si také vyzval k tomu, aby členové organizace k "odmítnutí mentality studené války a střetů mezi bloky".
Regionální bezpečnostní uskupení SCO založily Čína a Rusko spolu se čtyřmi středoasijskými zeměmi v roce 2001, později se k němu připojily Írán, Pákistán, Indie a Bělorusko. Podle agentury AFP tak organizace sdružuje státy, které představují zhruba polovinu celosvětové populace a čtvrtinu světového HDP.
Summitu v Číně se zúčastní také delegace 16 oficiálních partnerských a pozorovatelských zemí, mimo jiné z Egypta, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru a také Turecka, členské země Severoatlantické aliance.