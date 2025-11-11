Česko si dnes připomíná Den válečných veteránů
Česko si dnes v řadě měst připomene Den válečných veteránů, který připadá na den uzavření příměří v první světové válce v roce 1918. Na pietních a vzpomínkových akcích budou politici, vojáci, zástupci spolků, školy i občané vzpomínat na účastníky obou světových válek, legionáře, veterány z novodobých konfliktů i současné příslušníky české armády.
Dopoledne se uskuteční tradiční pietní akt k uctění památky válečných veteránů na pražském Vítkově. Ministryně obrany v demisi Jana Černochová (ODS) předá medaile Za službu v aktivní záloze a Záslužný kříž ministra obrany ČR. Společně s náčelníkem generálního štábu české armády Karlem Řehkou se odpoledne zúčastní také akce na náměstí Míru, která příchozím mimo jiné představí historickou i současnou vojenskou techniku. Připravený je po celý den i doprovodný program pro děti i dospělé.
Akce připomínající veterány se konají i v Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Zlíně a dalších městech. Konat se tam budou pietní shromáždění, koncerty, sázení symbolických vlčích máků a další akce.
Den válečných veteránů připomíná uzavření příměří v první světové válce 11. listopadu 1918. Jeho symbolem jsou květy vlčího máku, které tehdy pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě. Válečné veterány mohou lidé v těchto dnech podpořit zakoupením symbolického květu vlčího máku. Sbírku spustila na začátku listopadu nevládní organizace Post Bellum, už koncem října zahájilo svou kampaň na podporu veteránů z válek i novodobých konfliktů také ministerstvo obrany. ok