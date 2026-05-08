Britský premiér nemíní odstoupit navzdory těžkým ztrátám labouristů v místních volbách
Britští labouristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev, které tiskové agentury a britská média označují za referendum o dvouletém působení premiéra Keira Starmera, jež může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. Starmer nicméně médiím řekl, že neodchází a hodlá stranu dovést do parlamentních voleb v roce 2029 jako předseda vlády.
Nigel Farage, šéf protiimigrační strany Reform UK, která ve volbách výrazně posílila a v řadě obcí přebrala labouristům všechna křesla, prohlásil, že výsledky voleb značí historickou změnu v britské politice a dokazují, že jeho stranu čeká dlouhá budoucnost. "Jsme nejnárodnější ze všech stran a dlouho tu zůstaneme," řekl Farage médiím na předměstí Londýna.
Labouristická strana ztratila značnou část podpory v mnoha obvodech, které dosud oznámily výsledky, včetně tradičních bašt v bývalých průmyslových regionech střední a severní Anglie i v některých částech Londýna. Z jejích ztrát těží zejména populistická Reform UK vedená zastáncem brexitu Faragem, která v Anglii zatím získala více než 350 křesel v místních zastupitelstvech a ve Skotsku a Walesu by se mohla stát hlavní opozicí vůči Skotské národní straně (SNP), respektive levicové nacionalistické Plaid Cymru, které usilují o nezávislost. Ve volbách se hlasovalo také o složení velšského a skotského parlamentu.
"Výsledný obrázek je pro labouristy v podstatě tak špatný, jak všichni očekávali, nebo ještě horší," řekl agentuře Reuters uznávaný britský analytik pro průzkum veřejného mínění John Curtice. Průběžné výsledky podle Reuters potvrzují rozklad tradičního britského systému dvou politických stran a přechod k demokracii s větším počtem hnutí, což podle analytiků představuje jednu z největších proměn v britské politice za poslední století.
Kdysi dominantní strany labouristů a konzervativců přicházejí o hlasy voličů ve prospěch Reform UK na jedné straně a levicové Strany zelených na opačném konci politického spektra a také nacionalistů ve Skotsku a Walesu.
Premiér navštívil jedno z mála volebních míst, kde jeho strana uspěla, a prohlásil, že hodlá v práci pokračovat. "Nechystám se odejít," řekl novinářům v Ealingu v západním Londýně. "Voliči vyslali jasný signál ohledně tempa změn a toho, jak si představují zlepšení svých životních podmínek," uvedl premiér. "Byl jsem zvolen, abych se těmto výzvám postavil, a nehodlám před nimi utéct a uvrhnout zemi do chaosu."
Podle Reuters nelze popřít rozsah ztrát, které labouristická strana zjevně zaznamená v nynějších volbách, v nichž se hraje o více než 5000 křesel ve 136 místních zastupitelstvech v Anglii a o složení decentralizovaných parlamentů ve Skotsku a Walesu. Ty jsou zatím největším testem veřejného mínění před příštími parlamentními volbami plánovanými na rok 2029.
Někteří labourističtí poslanci tvrdí, že pokud strana nyní dosáhne špatných výsledků ve Skotsku, přijde o moc ve Walesu a nepodaří se jí udržet velkou část z přibližně 2500 křesel v místních radách, které obhajuje v Anglii, měl by Starmer odstoupit nebo alespoň nastínit harmonogram svého odchodu. Premiérovi spojenci naopak varují, že není vhodná doba na to, aby se proti němu spolustraníci obrátili.