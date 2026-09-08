Bosna, která kvůli Mladićově pohřbu stáhla ze Srbska skoro všechen svůj diplomatický personál, vyhostila dva srbské diplomaty
Bosenský ministr zahraničí Elmedin Konaković oznámil vyhoštění dvou srbských diplomatů kvůli pohřbu s poctami Ratka Mladiče, který na území Bosny spáchal řadu válečných zločinů. Píše to dnes agentura AFP. Podle prohlášení ministra na facebooku je mezi diplomaty, kteří mají opustit zemi, i vojenský atašé.
Bosna okolnosti pondělního pohřbu v Bělehradě ostře kritizovala. Bosenské ministerstvo zahraničí poukázalo na to, že obřadu se zúčastnilo několik ministrů srbské vlády a že Mladičovo tělo přepravil do Srbska vládní speciál. Mladić v pozici vojenského velitele bosenských Srbů v 90. letech na území Bosny spáchal řadu válečných zločinů, včetně masakru ve Srebrenici v roce 1995. Za to jej mezinárodní soud v Haagu odsoudil na doživotí. Ve vězení zemřel na konci srpna.
Již v pondělí Konaković oznámil v souvislosti s pohřbem omezení oficiálních kontaktů se Srbskem na nejnižší možnou úroveň. Ministerstvo povolalo do vlasti veškerý personál bosenského velvyslanectví v Bělehradě, který není na místě nezbytně nutný, a nechalo pozastavit bilaterální jednání.
Srbsko čelí kritice za pořádání veřejného pohřbu Mladiče i od Evropské unie, která to považuje za oslavování válečného zločince. Bělehrad ale mezinárodní kritiky opakovaně odmítl.
Mladić je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100.000 lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno z domovů nebo bylo nuceno je opustit. Mnoho Srbů ho nicméně nepřestalo chovat v úctě a v pondělí se s ním v Bělehradě loučily davy lidí.
čtk, tb