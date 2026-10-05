Bolsonaro a Lula se utkají ve druhém kole brazilských prezidentských voleb
Prezidentské volby v Brazílii rozhodne druhé kolo, které se uskuteční 25. října. V nedělním prvním kole do něj postoupili pravicový senátor Flávio Bolsonaro a stávající hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva. Podle úplných výsledků získal Bolsonaro 47,03 procenta hlasů, zatímco jeho levicový soupeř 45,16 procenta. Ani jeden tak nedosáhl na nadpoloviční většinu potřebnou k vítězství v prvním kole.
Bolsonarův výsledek z prvního kola předčil většinu předvolebních průzkumů. Ty předpovídaly, že Lula da Silva v prvním kole zvítězí o zhruba tři procentní body. Zároveň připomněla, že volby se konají po sérii vítězství pravicových stran a kandidátů spojených s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v různých zemích Latinské Ameriky.
"Brazílie chce změnu a z výsledků mám velkou radost," řekl Bolsonaro novinářům v Brasílii poté, co byly sečteny téměř všechny hlasy. Oznámil také "konec éry (Lulovy) Strany pracujících".
Lula da Silva před svými příznivci v hotelu v Sao Paulu řekl, že byl přesvědčen o svém vítězství už v prvním kole. "Od zítřka začínáme novou kampaň," řekl a slíbil voličům ukázat, čeho jako prezident dosáhl.
Žádný z dalších kandidátů nezískal více než tři procenta hlasů. Kandidát centristické strany Avante Escritor Augusto Cury získal 2,9 procenta hlasů a další dva pravicoví kandidáti Renan Santos a Ronaldo Caiado mají každý zhruba 2,2 procenta hlasů. Volební účast dosáhla 79 procent. Účast ve volbách je v Brazílii povinná.
Bolsonarova Liberální strana také vede v průběžném sčítání ve volbách do Senátu a Poslanecké sněmovny. V Senátu strana získala 19 mandátů z 54, které se volily. Mandát v horní komoře získali někteří členové rodiny Bolsonarových - manželka exprezidenta Michelle a jeho syn Carlos. Ve sněmovně, kde se hlasy ještě sčítají, má PL zhruba 15 procent mandátů. Za PL byl zvolen i další syn exprezidenta Jair Bolsonaro mladší.
Předvolební kampaň provázela výrazná polarizace mezi oběma hlavními kandidáty. Hlavními tématy byly bezpečnost a boj proti kriminalitě, ekonomika, role státu, ochrana Amazonie a brazilská suverenita ve vztahu ke Spojeným státům.
Bolsonaro vystudoval práva, už ve 21 letech byl zvolen poslancem regionálního parlamentu a od roku 2019 je federálním senátorem. V kampani slíbil, že bude pokračovat v politice svého otce Jaira Bolsonara. Ten si nyní v domácím vězení odpykává trest 27 let za pokus o převrat, jehož se podle soudu dopustil tím, že se snažil zabránit Lulovi v nástupu do úřadu prezidenta poté, co ho levicový politik porazil ve volbách v říjnu 2022. Flávio Bolsonaro slibuje mimo jiné radikální škrty v rozpočtu, snížení daní či tvrdý boj proti kriminalitě.
Prezidentem je Lula da Silva od ledna 2023 a v čele Brazílie stál už od ledna 2003 do konce roku 2010. Tehdy byl považován za nejoblíbenějšího prezidenta v historii země, mimo jiné proto, že sociálními programy dostal miliony Brazilců z bídy.
Právo hlasovat mělo téměř 160 milionů Brazilců. Kromě prezidenta v neděli volili také 27 guvernérů států, poslance regionálních parlamentů, všech 513 členů dolní komory Kongresu a 54 z 81 senátorů.