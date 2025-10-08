Babiš: Ze státního rozpočtu už žádnou pomoc Ukrajině. Muniční iniciativa je "fajn", ale dělat ji (asi) nebudeme
Pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. Na dnešní tiskové konferenci to řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Česko pomáhá přes Evropskou unii, zbrojovky můžou bez problémů vyvážet, uvedl.
O české muniční iniciativě na dodávku dělostřeleckých granátů Ukrajině, která se přes tři a půl roku brání ruské invazi, řekl, že byla fajn, ale měly ji dělat přímo členské státy Severoatlantické aliance (NATO) a měla být transparentní. Soukromý subjekt na iniciativě vydělal desítky miliard, tvrdí Babiš.
čtk, tb