Babiš na Vánoce nechystá televizní projev, na Nový rok promluví na sítích
Premiér Andrej Babiš (ANO) nechystá na vánoční svátky televizní projev. Řekl, že lidé mají politiky po uplynulém roce až nad hlavu. Projev zveřejní na Nový rok, ale učiní tak na svých sociálních sítích. V minulém volebním období pronášel projevy premiér Petr Fiala (ODS) i prezidenti Miloš Zeman a Petr Pavel, a to 26. prosince a 1. ledna. Pavel se chystá promluvit tradičně na Nový rok.
Babiš uvedl, že televizní projev mít letos nebude. "Myslím, že lidi mají té politiky po uplynulém roce až nad hlavu a v televizi budou raději koukat na pohádky nebo romantické filmy než na další politický projev. Já popřeju na Štědrý den a projev budu mít na Nový rok," řekl. Chystá se to ale udělat na svých sociálních sítích. "Kdo o to bude mít zájem, tak si to pustí," dodal.
Politické projevy byly v posledních letech zvykem na svatého Štěpána a na Nový rok. V době svého mandátu pronášel 26. prosince svá vánoční poselství Zeman, Fiala proto hovořil k lidem 1. ledna. Pavel se po nástupu na Hrad rozhodl vrátit k tradici novoročních projevů, Fiala svá vystoupení přesunul na prosincový termín. Na svou tradici adventních projevů naváže tento čtvrtek i šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS). čtk