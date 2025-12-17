Australská policie obvinila útočníka z Bondi Beach z terorismu a 15 vražd
Australská policie obvinila útočníka z pláže Bondi Beach z terorismu a 15 případů vraždy. Dva muži, kterými podle australských úřadů byli otec se synem, v neděli zastřelili 15 lidí účastnících se oslav židovského svátku chanuka, čtyři desítky dalších zranili. Přes 20 zraněných stále zůstává v nemocnici.
Čtyřiadvacetiletý Naveed Akram, který byl při přestřelce s policií zraněn a je v nemocnici, byl obviněn celkem z 59 trestných činů, včetně 40 případů těžkého ublížení na zdraví s úmyslem vraždy. Policie jej obvinila poté, co se probral z bezvědomí v nemocnici, kde je pod policejní ostrahou. Nyní kriminalisté čekají, až odezní účinek léků, než Akrama formálně vyslechnou, uvedl policejní komisař Mal Lanyon.
"Aby to bylo spravedlivé, potřebujeme, aby pochopil, co se přesně děje," řekl. Podle australské stanice ABC se první slyšení za účasti zástupců soudu uskutečnilo od nemocničního lůžka prostřednictvím videohovoru a další Akrama čeká v pondělí. Soud státu Jižní Nový Wales podle stanice BBC uvedl, že případ je odročen na duben 2026.
"Policie před soudem uvede, že tento muž spáchal činy, které způsobily smrt, vážná zranění a ohrozily životy, aby prosadil náboženskou věc a zasel strach v komunitě," uvedla policie ve státě Nový Jižní Wales. V autě útočníků, které zůstalo na místě činu, bylo nalezeno improvizované výbušné zařízení. Akramova padesátiletého otce Sajida policisté při zásahu zabili.
V úterý policie uvedla, že se útočníci inspirovali ideologií teroristické organizace Islámský stát. Útok byl nejhorším případem střelby v Austrálii od roku 1996, píše BBC. Muži podle zjištění úřadů pobývali před útokem od 1. do 28. listopadu na Filipínách. Australská policie vyšetřuje možnost, že střelci na jihu Filipín podstoupili něco na způsob vojenského výcviku s džihádistickými skupinami napojenými na IS. Filipínský poradce pro národní bezpečnost Eduardo Ano však prohlásil, že neexistují žádné důkazy o tom, že by útočníci z pláže Bondi Beach absolvovali za pobytu na Filipínách jakýkoli vojenský výcvik.
V Sydney začaly vestředu pohřby obětí. Stovky truchlících se shromáždily v místní synagoze na pohřbu jednačtyřicetiletého rabína Eliho Schlangera. Pohřby ostatních obětí se budou konat v příštích dnech, včetně pohřbu nejmladší oběti, kterou byla desetiletá dívka. Její pohřeb se uskuteční ve čtvrtek. čtk