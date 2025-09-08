Argentinský prezident Milei utrpěl velkou politickou porážku, tamní opozice ovládla místní volby. A slíbil, že ze svých radikálních ekonomických reforem neustoupí ani o píď
Argentinský prezident Javier Milei utrpěl v neděli drtivou porážku v místních volbách v nejlidnatější provincii Buenos Aires. V prvních větších volbách od jeho nástupu k moci uspěla s velkým náskokem peronistická opozice, píší agentury. Milei porážku uznal. Hlasování bylo vnímané jako test před parlamentními volbami v říjnu.
Po sečtení více než 99 procent okrsků získala peronistická koalice Fuerza Patria (Vzhůru vlast) přes 47 procent hlasů. Peronisté jsou v provincii u moci a jejich úspěch se očekával. Mileiova strana Svoboda postupuje (LLA) však za nimi zaostala o více než 13 procentních bodů. Zhruba pět procent pak získali centristé.
"Utrpěli jsme porážku a musíme ji zodpovědně přijmout," řekl Milei s vážnou tváří svým příznivcům v sídle strany. Podle agentury AP zněl zamyšleně, až pokorně. Přesto slíbil, že se bude držet své radikální ekonomické reformy, a řekl, že ve vládní politice žádné ústupky nebudou. "Vláda ze své cesty, neustoupí ani o milimetr," řekl Milei. Podle něj peronisté nasadili proti jeho straně všechny páky, které měli v provinční vládě k dispozici.
Nedělní volby tak posílily opozici před říjnovým hlasováním, kdy voliči budou volit polovinu poslanců a třetinu senátorů. Milei nemá v parlamentu většinu, takže podporu pro řadu svých kroků musí pracně vyjednávat. Senát například minulý týden přehlasoval prezidentské veto zákona, který valorizoval invalidní důchody a dávky. Větší výdaje prezident odmítal kvůli udržení fiskální disciplíny.
Milei bývá označován za krajně pravicového politika, anarchokapitalistu či populistu. Ve volbách zvítězil s radikálními požadavky na ekonomický a politický obrat. Oznámil, že zavede americký dolar jako zákonné platidlo, zruší centrální banku a mnoho ministerstev a drasticky sníží sociální výdaje.
Nedávno však vláda změnila postoj, když začala intervenovat na trhu proti příliš silnému oslabení kurzu pesa vůči dolaru, napsala agentura AFP. Mileiovi se sice podařilo výrazně snížit inflaci, ekonomický růst, který sliboval, se však zatím nedostavil, což může zklamat řadu jeho voličů z roku 2023.
