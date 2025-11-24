AFP: Při dnešních izraelských úderech v Gaze zahynuli tři lidé
Při dnešních izraelských útocích v Pásmu Gazy zahynuli tři lidé. S odvoláním na tamní civilní obranu to uvedla agentura AFP. Dronový úder v obci Baní Suhajlá východně od města Chán Júnis zabil dva lidi, zatímco při tankové palbě ve čtvrti Tuffáh zahynul jeden člověk.
Izraelská armáda uvedla, že v oblasti Chán Júnisu zaútočila proti třem osobám, které překročily takzvanou žlutou linii příměří a byly hrozbou pro její vojáky. Ohledně útoku ve městě Gaza armáda podle serveru The Times of Israel nic nesdělila. Od 10. října v Pásmu Gazy platí křehké příměří zprostředkované Spojenými státy, obě strany se však pravidelně vzájemně obviňují z jeho porušování.
Žlutá linie je hranice, za niž se v rámci první fáze současného příměří stáhly izraelské jednotky a která prochází Pásmem Gazy od severu k jihu. Pod kontrolou izraelské armády zůstává 53 procent palestinského území. Izraelská armáda tuto linii začala 20. října viditelně vymezovat rozmísťováním žlutých betonových bloků, na nichž jsou žluté kovové značky. V minulosti izraelská armáda uvedla, že útočila proti Palestincům, kteří překročili linii, přibližovali se k jejím vojákům a představovali pro ně hrozbu. Podle palestinských úřadů to byli v některých případech lidé, kteří se vraceli do svých domovů, z nichž byli v průběhu války nuceni odejít. čtk, ft