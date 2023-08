Může si primátorka šňupnout kokain?

Užila primátorka Brna Markéta Vaňková kokain? A pokud jo, vadí to? Na sociálních sítích se objevila fotografie, která vypadá, že Vaňková skutečně drogu užila. Primátorka to napřed popřela s tím, že si na žádnou takovou situaci nepamatuje, a fotku označila za podvrh.

Včera svůj postoj změnila. V rozhovoru pro TV Nova možná překvapivě klidně prohlásila, že vlastně možná takovou zkušenost za sebou má. Před časem prý potkala ve večerních hodinách v centru Brna skupinku mladých lidí, dala se s nimi do řeči a během dlouhého srdečného rozhovoru možná skutečně k něčemu jako šňupání kokainu došlo. Prý si to nepamatuje, ale nemůže to vyloučit, protože „byla v náladě“. A dodala, že pokud by ji straničtí kolegové vyzvali k odstoupení, tak rezignuje. Z hlediska standardů v politice jde tedy o něco jako přiznání.