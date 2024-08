O nutné generační obměně státního zastupitelství

Změna zákona o státním zastupitelství, účinná od letošního léta, tyto zaběhlé pořádky konečně ruší. Každý vedoucí státní zástupce od okresu výše bude ve funkci na sedm let. Šéfové se už nebudou vybírat víceméně kabinetním způsobem, ale na každé vedoucí místo se nově vypíše výběrové řízení. ČR tak vyhověla požadavkům skupiny států proti korupci GRECO na větší transparentnost při výkonu veřejné žaloby. Proč by to mělo zajímat i čtenáře mimo sociální „bublinu“ státního zastupitelství?