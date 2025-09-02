0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Každý z nás je Odysseus
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás

Bob Dylan

8 článků

↓ INZERCE
Nekonečné turné Boba Dylana
Kultura23 minut

Nekonečné turné Boba Dylana

Časopis Life jej svého času zařadil hned vedle Einsteina mezi dvacet nejvýznamnějších Američanů 20. století a univerzitní profesoři ho už léta navrhují na Nobelovu cenu za literaturu. Nemálo proslulých kritiků jej považuje za vůbec největší osobnost populární hudby. Uzavřený šedivějící muž sbírá Oscary a Grammy a jeho předposlední album z roku 1997 vynášejí recenzenti do nebes. Bob Dylan (62), který jako hvězda první velikosti harcuje po světových pódiích už čtyřicet let, se zdá být v životní formě. Zda je to pravda, poznají už za čtyři dny návštěvníci jeho koncertu v Praze, kam přijede v rámci svého už deset let se táhnoucího „Nekonečného turné“.

Petr Třešňák19. 10. 2003

Respekt Obchod

Přejít do obchodu