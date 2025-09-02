Bob Dylan
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Bob Dylan a noc, která změnila Ameriku šedesátých let
Pavel Turek28. 1. 2025
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Jiné bohatství
Pavel Turek13. 12. 2020
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Časy se mění. Literární nobelovku má písničkář Dylan
Jan Růžička13. 10. 2016
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Kultura23 minut
Nekonečné turné Boba Dylana
Časopis Life jej svého času zařadil hned vedle Einsteina mezi dvacet nejvýznamnějších Američanů 20. století a univerzitní profesoři ho už léta navrhují na Nobelovu cenu za literaturu. Nemálo proslulých kritiků jej považuje za vůbec největší osobnost populární hudby. Uzavřený šedivějící muž sbírá Oscary a Grammy a jeho předposlední album z roku 1997 vynášejí recenzenti do nebes. Bob Dylan (62), který jako hvězda první velikosti harcuje po světových pódiích už čtyřicet let, se zdá být v životní formě. Zda je to pravda, poznají už za čtyři dny návštěvníci jeho koncertu v Praze, kam přijede v rámci svého už deset let se táhnoucího „Nekonečného turné“.
Petr Třešňák19. 10. 2003