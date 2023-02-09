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10 článků
Od nejnovějších
Od nejstarších
Agenda
•
2 minuty
Vzniká nová banka a chce být jiná
Jiří Nádoba
•
2. 9. 2023
Agenda
•
4 minuty
Vysoce podezřelé peníze
Jaroslav Spurný
•
26. 8. 2023
Na pozvání
•
3 minuty
Už zase banky
Zdeněk Kudrna
•
29. 4. 2023
Anketa
Jsou české banky v bezpečí? A pokud ano, jak o tom – navzdory událostem v USA nebo ve Švýcarsku – nejlépe ujistit zdejší veřejnost?
Respekt
•
25. 3. 2023
Agenda
•
3 minuty
Závod proti nové bankovní panice
Jiří Nádoba
•
19. 3. 2023
Agenda
•
2 minuty
Karla si nechte
Jiří Sobota
•
4. 2. 2023
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Rozhovor
•
6 minut
Sankce bez odpojení od SWIFT? Zatím je to zakolísání, za týden to bude selhání - jde o symboliku
Jiří Nádoba
•
25. 2. 2022
Společnost
•
4 minuty
Dluhové prázdniny na půl roku? Stát chce nařídit bankám radikální krok
Jiří Nádoba
•
29. 3. 2020
Respekt Obchod
Přejít do obchodu
Agenda
•
3 minuty
Pojďme už pryč
Senátoři chtějí náš odchod z kremelských bank
Ondřej Kundra
•
22. 9. 2019
Politika
•
3 minuty
USA zvyšují na Česko tlak kvůli bankám, přes které může vést Rusko špionáž
Ondřej Kundra
•
19. 5. 2019