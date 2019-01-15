Autonomní sociální centrum Klinika
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Sauning není zločin
Jan H. Vitvar13. 10. 2018
Politika12 minut
Nejsme extremisté a nesnášíme granty
Disponuje mimořádnou schopností skloubit práci s občanskou angažovaností. Natáčí dokumentární filmy a vytváří díla ve veřejném prostoru. Devětadvacetiletý Vladimír Turner ale především z pozice levicového aktivisty bojuje za lepší svět. Stál u zrodu pražského Autonomního sociálního centra Klinika a byl tam i v den, kdy se stalo terčem žhářského útoku.
Jan H. Vitvar13. 2. 2016
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