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Antibiotika
6 článků
Od nejnovějších
Od nejstarších
Kontext
•
5 minut
Cesta, jak se obejít bez antibiotik, se začíná pomalu rýsovat
Tomáš Brolík
•
13. 4. 2025
Kontext
•
8 minut
Jak zabít mistra přežití. Vědci možná objevili nový druh antibiotik
Martin Uhlíř
•
9. 1. 2024
Rozhovor
•
11 minut
To, co léčí, už v laboratořích máme
Marek Moša: ředitel biotechnologické firmy
Tomáš Brolík
•
22. 3. 2021
Agenda
•
2 minuty
Učenlivé bakterie
Antibiotika přestávají být zázračný lék
Hana Čápová
•
9. 2. 2019
Denní menu
•
5 minut
Zvýšit daně a jíst méně masa. Účinnost antibiotik ničí velkochovy
Ivan Lamper
•
6. 9. 2018
Denní menu
•
2 minuty
Zapomenuté antibiotikum může zachránit svět od útoku rezistentních bakterií
Ivan Lamper
•
31. 1. 2018
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