O čem chcete diskutovat? Milion chvilek ukazoval Blažkovi, jak se schovat před deštěm

Pavel Blažek už zcela určitě zažil i lepší časy. Ostatně sám v tomto duchu hovořil před senátory, když jim ve středu v horní komoře vysvětloval okolnosti jeho setkání v žižkovské restauraci s byznysmenem s ruskými vazbami Martinem Nejedlým, donedávna jedním z hlavních mužů Pražského hradu Miloše Zemana. „Kdyby aspoň bylo trochu méně teplo než je teď, byl bych rád,“ sdělil horní komoře.

A u počasí ještě zůstaňme. Blažek minulý týden své setkání vysvětlil přítomným reportérům Seznam Zpráv tak, že pršelo, on bydlí za rohem a do restaurace, kde již Nejedlý a další seděli, se přišel před deštěm schovat. Neřekl přitom, co přesně spolu následně řešili. Slovy, že když se „zakecá, tak neodchází“, jen zmíněným senátorům vysvětlil, proč se před deštěm schovával několik hodin.