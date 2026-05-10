Koncerty a festivaly

Pražské jaro různá místa, Praha, 12. 5. – 4. 6.
V roce, kdy si festival Pražské jaro připomíná 80 let od založení, na něm vystoupí 97 umělců, komorních souborů a orchestrů z 28 zemí světa. Magnetem jsou mimo jiné čtyři rezidenční koncerty Barbary Hannigan, jejíž jméno figuruje v žebříčku 20 nejlepších sopranistek v historii klasické hudby. Hannigan nabídne mimo jiné českou premiéru „nezpívatelného“ cyklu Jumalattaret amerického skladatele Johna Zorna nebo operní monodrama Lidský hlas, ve kterém bude nejen zpívat, ale také dirigovat Českou filharmonii. Vystoupí tu i další pěvecké hvězdy, například Elīna Garanča, Benjamin Bernheim nebo Kang Wang. Tradiční zahájení Pražského jara cyklem symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast bylo letos svěřeno do rukou dirigenta Petra Popelky a Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který slaví 100 let od založení.
Sofia Isella SaSaZu, Praha, 19. 5.
Jednadvacetiletá americká zpěvačka, houslistka a kytaristka Sofia Isella vystoupí v holešovickém klubu SaSaZu v rámci své Her Desire, The Nemesis Tour. Na kontě má už čtyři alba, zatím poslední vydané je z poloviny dubna 2026. Předskakovala hvězdám, jako je Florence and the Machine, Taylor Swift a Tom Odell. Ve své temné tvorbě tematizuje misogynii, ženství nebo náboženství. Mluví o věcech zpříma a nic pro ni není tabu. Mezi svou textařskou inspiraci řadí Sylvii Plath či Margaret Atwood, z hudebníků pak Taylor Swift nebo Trenta Reznora. Videoklipy k jejím písním se blíží hororu, gothic a dark indie popu – tomu přizpůsobuje i vizuální stránku působivých vystoupení, kdy se představuje ve volném tmavém oblečení, s rozcuchanými vlasy a pokrytá hlínou.
