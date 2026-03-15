0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Klempířova bouračka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
15. 3. 20262 minuty

Mýtus jarní únavy 

Martin Uhlíř

Jaké máme dnes téma? Ještě jedno kafe a určitě si vzpomenu, mlha v mozku se rozplyne. Zatím tupě zírám do monitoru. Špatně jsem spal. Otravné slunce pálí. Přijede tchyně a pozdviženým obočím zhodnotí jarní úklid. To nesnesitelné jaro!

Aha, to téma: jarní únava. Z hlediska vědy její výskyt dává smysl. Dny se rychle prodlužují, tělo je zmatené. Vyčerpané zimním nedostatkem vitaminů, nezvyklé na fyzickou námahu na čerstvém vzduchu, zaskočené venkovním kvasem a kvetením propadá nekonečnému pocitu únavy a zmaru. Spolu s robotem Marvinem ze Stopařova průvodce by se chtělo říci: „Život. Nenávidím ho, nebo ho ignoruji. Nemůžete ho mít rádi.“

Jenže neměl jsem dnes psát o tom, že je to jinak...? Studie, byla to nějaká studie. Kam jsem ji jenom uložil? Ovšem, tady. Teď se do ní začíst. Jenže věty nedávají smysl, slova se pletou, argumenty bloudí jako sluncem zaskočení měšťané v jarním parku.

O půl dne a tři kávy později: Aha! Vědci z několika švýcarských univerzit už měli dost každoročních březnových telefonátů novinářů, jak je to s jarní únavou, a chtěli jim konečně nabídnout nějaká experimentálně podložená fakta. Po dva roky nechali stovky dobrovolníků v on-line dotazníku a v šestitýdenních intervalech hodnotit míru své unavenosti, ospalosti a kvalitu spánku během uplynulého měsíce. Ukázalo se, že jaro v krajině roční únavy nijak nevyčnívá.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články