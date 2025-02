Pět světových zpráv

Arabské státy se sešly, aby se domluvily na plánu, jak po válce opravit zničené Pásmo Gazy. Plán, který chystá hlavně Egypt a země se na něm ještě domlouvají, by podle zjištění médií měl obsahovat tři postupné fáze a zajistit samostatnou palestinskou vládu. V rámci první části plánu by byli Palestinci přesunuti do bezpečných zón uvnitř Gazy, aby mohla začít oprava zničených měst. Ve druhé fázi by do Pásma přišla mezinárodní pomoc, aby mohla začít i obnova infrastruktury. V závěrečné fázi přijde na řadu urbanistické plánování Gazy, výstavba bytových jednotek a poskytování vzdělávacích a zdravotnických služeb. Podle zprávy OSN je na 41 kilometrů dlouhém území zničeno 66 procent veškerých staveb a hustě osídlenou oblast pokrývá přes 42 milionů tun trosek. Jen samotné odklízení zabere až 15 let a znovuvybudování 80 let.