Království za pediatra

Nakonec Pavla přijal do péče ukrajinský pediatr z Kadaně. Olena Kushnir si jeho péči chválí, dojíždění je však pro ni i syna velmi komplikované. Kvůli invalidnímu vozíku obtížně cestují veřejnou dopravou, a dokud neměli vlastní vůz, vozil je k lékaři známý taxikář. K lékaři museli dojíždět pravidelně například kvůli poukazu na pleny, které Pavel potřebuje, a místní prodejna vyžaduje jednou za tři měsíce místo elektronické formy originál. Jedna zpáteční jízda do 45 minut vzdálené Kadaně je vyšla na dva tisíce korun. Nedávno si proto koupili za deset tisíc starý vůz, ideální to ale stále není. „Když je špatné počasí, třeba sníh, bojím se s dítětem řídit tak daleko,“ přiznává matka. Nyní rodině svitla naděje. Karlovarský lékař přislíbil, že Pavla zaregistruje. Olena Kushnir doufá, že to vyjde: „Bylo by to pro nás mnohem jednodušší.“