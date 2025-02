Události v kultuře

Kariéra zpěvačky a hudebnice, která zemřela ve věku 78 let, měla tři výrazná a naprosto odlišná dějství. Když v sedmnácti natočila singl As Tears Go By, stala se symbolem swingujícího Londýna i celebritou pronásledovanou bulvárem. Na sklonku let sedmdesátých dokázala jako jediná muzikantka generace zareagovat na hudební krajinu, kterou od základu překopal punk, a natočila své nejslavnější, vyzněním nepokrytě feministické album Broken English. Na albech po roce 2000 se zase vydala ve stopách pozdních ponurých desek Johnnyho Cashe a Leonarda Cohena.