Potrat není rozvod

S Annou pár dní poté probíráme děti. Anna je bezdětná, ale děti by chtěla a vypráví o sedm let staré zkušenosti s interrupcí. Rozcházela se tehdy s partnerem a finančně na tom nebyla dobře. Popisuje, jak traumatizující byl pro ni dlouho pohled na těhotné ženy a kojence v kočárcích. Později startoval úzkost hlavně kontakt s batolaty a dnes ji nejvíc traumatizuje pozorovat děti, které právě nastoupily do první třídy. „V každou chvíli vím, kolik by mu bylo,“ říká Anna a já na to, že kdybych tenkrát dávno nešla na potrat, mé dítě by teď chodilo na vysokou. „Pokud by se na ni dostalo,“ dodávám se smíchem a Anna se ptá, proč automaticky předpokládám, že by na ni šlo. To už se smějeme obě, i když něco v nás zároveň i po letech truchlí.