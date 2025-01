Milostný dopis Praze

Z autorčiny tvorby jsme česky znali tituly Dívka jménem Boy (přepracovaný příběh Sněhurky vsazený do Ameriky padesátých let) a Perník situovaný do českého, či přesněji východoevropského prostoru, v němž se kromě titulního pečiva objevuje i podivný stát Andersajtánie a mluvící panenky. Nový román už zakotvila pevně do české metropole: děj se odvíjí od letního víkendu roku 2018, kdy se v Praze setkají tři ženy, jež se kdysi v Dublinu až posedle přátelily. Sofie Cibulková a Apolena Hrabíková se budou brát a zorganizovaly rozlučku se svobodou, na niž přizvaly čtyřicátnici Hero.