Teď je to rok, co do úřadu prezidenta nastoupil Javier Milei a převzal Argentinu ve stavu, kdy už byla v podstatě po smrti. Už v té době jsem si říkal, jaká vášeň asi žene toho chlapíka do úkolu, který v současném světě nemá srovnání. Snad jen prezident Zelenskyj to má horší, ale ten s tím asi nepočítal.